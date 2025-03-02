Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что в Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье.