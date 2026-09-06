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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о «Челси»: «У них есть все, чтобы быть вверху таблицы АПЛ. Зная Алонсо и учитывая качество состава и их расписание, считаю это очень вероятным»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета считает, что « Челси » станет серьезным соперником в АПЛ  под руководством  Хаби Алонсо , который сможет сосредоточиться на чемпионате из-за отсутствия еврокубковых матчей.

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