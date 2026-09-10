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Рязанские новости

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В Рязани 19 иностранцев фиктивно зарегистрировали по двум адресам

В Рязани 19 иностранцев фиктивно зарегистрировали по двум адресам

Женщина фиктивно зарегистрировала в доме в деревне Турлатово Рязанского округа, а также в квартире на улице Новоселов в Рязани 19 граждан стран Средней Азии за денежное вознаграждение, фактически не предоставляя им жилье.

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