Зеленский счел членство Украины в НАТО гарантией безопасности Европы из-за ВСУ

Членство Украины в НАТО является гарантией безопасности для Европы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Европейская правда».
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