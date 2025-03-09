На встрече с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя как ребенок, считает депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в опубликованном 9 марта интервью РИА Новости.
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