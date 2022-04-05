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CNBC: новые санкции Евросоюза против России могут коснуться авиационного топлива и стали

CNBC: новые санкции Евросоюза против России могут коснуться авиационного топлива и стали

Новые антироссийские санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали, предметов роскоши, а также лизинг самолетов.

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