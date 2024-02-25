Глава ЦИК Игорь Карпенко посетил выездную студию АТН

Игорь Карпенко посетил выездную студию Агентства теленовостей. С председателем ЦИК наш коллега Андрей Сыч побеседовал о том, как была организована работа Центральной избирательной комиссии на протяжении всего электорального процесса и было ли давление на членов избирательных участков.