Глава ЦИК Игорь Карпенко посетил выездную студию АТН

Игорь Карпенко посетил выездную студию Агентства теленовостей. С председателем ЦИК наш коллега Андрей Сыч побеседовал о том, как была организована работа Центральной избирательной комиссии на протяжении всего электорального процесса и было ли давление на членов избирательных участков.
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