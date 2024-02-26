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Мать актера из «Глухаря» Канахина* не знала о пожизненном сроке сына

Мать актера из «Глухаря» Канахина* не знала о пожизненном сроке сына

Мать актера из «Глухаря» Канахина* не знала о пожизненном сроке сына, об этом сообщает ИА Регнум. 26 февраля стало известно о том, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Кирилла Канахина* (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному сроку.

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