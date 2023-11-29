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Мбаппе об 1:1 с «Ньюкаслом»: «В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов»

Мбаппе об 1:1 с «Ньюкаслом»: «В Лиге чемпионов нужно забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять моментов»

Форвард «ПСЖ» сравнял счет на 98-й минуте с пенальти. «Моя работа – забивать голы и помогать ребятам.

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