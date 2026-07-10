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Усман Диоп подписал новый контракт с «Миланом»

« Милан » сообщил о подписании нового контракта с бигменом Усманом Диопом (26 лет, 204 см). Сенегалец провел уже два сезона в клубе.

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