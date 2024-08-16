Животноводческий комплекс в Тульской области содержал животных с нарушениями

В августе специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе выездной проверки были выявлены нарушения содержания крупного и мелкого рогатого скота на территории животноводческого комплекса в Богородицком районе.
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