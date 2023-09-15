Киев намерен всерьез убиться об Россию

Юрий Золотарев "ВЫКРЕСТЫ" - ТАКИЕ ЖЕ МЕРЗАВЦЫ И ПРЕСТУПНИКИ, КАКИМИ БЫЛИ ПОЛИЦАИ во времена ВОВ.

Игорь Кузнецов С этим могу согласится. Дальше что? "Пленных не брать"? Это будет "свора шакалов", которых придётся уничтожать, но, при этом, понесём потери. Сначала - денационализация, потом - мами про соседей расскажут и будет суд.