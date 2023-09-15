Экс-мэр Киева: «Идиоты с Банковой» намерены официально объявить войну РФ Сергей Плотников Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, мудро сбежавший в Израиль, опубликовал укрофобское видео, в котором заявил, что конфликта между Россией и Украиной нет.
Киев намерен всерьез убиться об Россию
Комментарии
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Юрий Золотарев
"ВЫКРЕСТЫ" - ТАКИЕ ЖЕ МЕРЗАВЦЫ И ПРЕСТУПНИКИ, КАКИМИ БЫЛИ ПОЛИЦАИ во времена ВОВ.
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9 час.
Игорь Кузнецов
С этим могу согласится. Дальше что? "Пленных не брать"? Это будет "свора шакалов", которых придётся уничтожать, но, при этом, понесём потери. Сначала - денационализация, потом - мами про соседей расскажут и будет суд.
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
"РФ избавится от несправедливо прилипшего клейма страны-агрессора...." Автор, что, вообще, до сих пор ничего не понял.... Россия уже давно назначена виновной во всем. И ничто этого не изменит.
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2 час.
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