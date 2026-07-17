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Стало известно, сколько пляжей Анапы получили разрешительные документы к пляжному сезону

Стало известно, сколько пляжей Анапы получили разрешительные документы к пляжному сезону

В Анапе активно готовятся к открытию пляжного сезона, который в этом году проходит под знаком масштабной восстановительной работы после чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе .

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