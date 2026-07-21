Врач Ягубова рассказала, можно ли делать несколько КТ и рентгенов подряд

Ассистент кафедры лучевой диагностики Пироговского Университета Кира Ягубова рассказала, что между несколькими обоснованными исследованиями с лучевой нагрузкой не требуется специально выдерживать интервалы.
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