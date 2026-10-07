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Пронедра

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РПЦ допускает проведение похорон позднее третьего дня в сложной ситуации

РПЦ допускает проведение похорон позднее третьего дня в сложной ситуации

В РПЦ сочли допустимыми похороны позднее третьего дня при форс-мажоре. Когда можно переносить дату, что говорит Церковь о душе усопшего и почему формальная дата не главное.

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