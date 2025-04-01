Медведев обвинил ЕС в саморазрушении из-за поддержки Киева в ущерб своим народам

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обрушился с критикой на руководство Евросоюза, обвинив его в пренебрежении интересами европейцев ради поддержки Киева.
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