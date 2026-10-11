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Царьград

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Рак простаты у мужчин до 50: 80% теряют потенцию после операции

Рак простаты у мужчин до 50: 80% теряют потенцию после операции

Сравнительное исследование пациентов из Краснодара и Санкт-Петербурга показало, что у мужчин до 50 лет рак предстательной железы чаще выходит за пределы органа — в 15–16% случаев против 3–5% у пациентов старше 70 лет.

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