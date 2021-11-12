На омских улицах появится «умное» освещение

Компания «Омскэлектро» проводит модернизацию линий уличного освещения. В рамках этой работы в числе прочего проводится замена старых ламп на светодиодные, которые не только дают более комфортное освещение, но и позволяют экономить электроэнергию.
Компания «Омскэлектро» проводит модернизацию линий уличного освещения. В рамках этой работы в числе прочего проводится замена старых ламп на светодиодные, которые не только дают более комфортное освещение, но и позволяют экономить электроэнергию.
Свежие комментарии