gorod55

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На омских улицах появится «умное» освещение

На омских улицах появится «умное» освещение

Компания «Омскэлектро» проводит модернизацию линий уличного освещения. В рамках этой работы в числе прочего проводится замена старых ламп на светодиодные, которые не только дают более комфортное освещение, но и позволяют экономить электроэнергию.

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