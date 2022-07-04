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В пришедшей на смену McDonald’s сети продали заплесневелый бургер

В пришедшей на смену McDonald’s сети продали заплесневелый бургер

Не самый приятный перекус выдался у одной из посетительниц забегаловки «Вкусно – и точка». Как сообщила дама в telegram под названием «Говорит и показывает Москва», в одном из заведений названой сети ей продали бургер с явными признаками плесени.

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