БлокнотРУ Из Лондона он набрался смелости и продолжил угрожать. Он заявил, что Украина продолжит бить по российским НПЗ.
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Хохлы трижды "выбирали". И каждый следующий оказывался ещё более худшим вариантом. Пускай уж этот сидит - комик всё-таки, веселит иногда.
Что значит "набрался смелости и продолжил угрожать и шантажировать США"? Зеленский исполняет свою рольи далее будет заявлять что "Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ".
А Трамп продолжит объяснять своим гражданам что не может снизить цены на дизтопливо из-за этих ударов, а то Россия поставила бы больше в США.
Вот и нашёл виноватого перед выборами в Конгресс.
niste nebuni o tin langa ca Trump e mort... da e mort de beat.... dar el nu bea... niste tampiti care nu au ce face inventeaza cate ceva... vedeti ca poate i s-a sculat scula si nu se mai culca.... vedeti ce facetii.... ????...
nu el comanda ucraina si razboiul..... ci marii excroci ai europei.... vor falimenta europa dar ei se imbogatesc... iar pacaliciul de zelenschi nici nu stie ce e de capul lui... a pus botul la bani si acum face ce i se ordona.... nimeni sa nu vrea sa fie in pielea lui.... o sa il vedeti cum plange prin tribunalele lumii....
Произошла яркая вспышка ни кем не скрываемой "ИСТИНЫ"! Вспомним как ПИАНИСТ оказался у власти! Над этим сейчас в три глотки ржет в комфортабельной "тюряшке" его протеже и повадырь , некто Коломойский, которым рулило Глубинное государство, конкретнее-Масонская ложа и англоскунсы, как боевой авангард (все сложилось после брексита)! ЯВНО, что для этой своры дерьма пешками являются и ТРАМП и МАКС и ЕС и пр. и тп. Доказательств этому сейчас полно.
А как хохлы ликовали когда выбрали Зелю на царство.
Если наши удары по всей саложопии будут иметь нарастающий характер то совершенно очевидно, что управлять там жизнедеятельностью будет невозможно совсем! Кого и что будет там представлять зелепуха !? Инерция велика ,но продолжая выбранную тактику не далеко до полного развала искусственно созданного монстра! Они просят просто послабления что бы растянуть процесс а не мира который по сути им не нужен! Захлебнутся в собственных проблемах!
Требование Трампа не бить по НПЗ и дизельная сделка-это показуха,для нас.А для Зели шепотком: давай,продолжай.Этот дед завтра передумает,ляпнет что-нидь другое.И во-вторых.Неужели нет никакой возможности хоть как то защитить эти НПЗ?
Мал клоп, да вонюч