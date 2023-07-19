«Довыпендривались? Мигранты будут продолжать наглеть – всё по евро-сценарию»: Михеев высказался жёстко, но правдиво

А Анатолий Про Калининград я уже писал. Съездил недавно, посмотрел. Пока там ситуация с мигрантами далека от той, которую на пытаются впарить. Смеются там мигранты. В Питере мои контакты с мигрантами не оставляют приятных впечатлений. Пройдохи, озабоченные своими денежными делами, не более. Трудовые мигранты, это как воюющие наёмники. Полагаться на них нельзя. Но всё равно их много и в Калининграде и в Питере. Определяется это "много" по детям в школах. Скорее надо принимать законы, отсеивающие тех, кто стремится в Россию с целью лишь обогащения. Любой ценой. Пусть служат в армии, пусть дети в школу принимаются лишь у тех , кто трудоустроен официально и т.д и т.п. Наши законодатели знают, что нужно делать. Но нам не рассказывают, кто этому препятствует.

Аким Воземчук Те трудовые мигранты которые приехали работать, они работают и с ними никаких проблем, работают качественно и безпроблемно. Но к ним часто пристают молодые оболтусы, меняющие бригады ща бригадой, толком не работающие, плюс добавилась преступная среда, ездят по своим и занимаются вымогательством. Таких надо выявлять и депортировать без всяких сожалений. К сожалению сложилась ситуация, когда без трудовых мигрантов стране не обойтись, демография год от года хуже и хуже.