Учащиеся Нижне-Ольховской школы побывали на экскурсии в храме Архистратига Михаила

В рамках школьных уроков, на которых ребята изучают основы православной культуры (ОПК), учащиеся 3, 4, 7 классов Нижне-Ольховской школы в последние дни марта посетили храм Архистратига Михаила, расположенный в сл.
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