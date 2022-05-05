«Прозорливость» британской разведки: взятие Северодонецка и Краматорска позволит ВС РФ отсечь украинские силы в регионе

Россия намерена взять под свой контроль города Северодонецк (ЛНР) и Краматорск (ДНР), тем самым осуществив серьезное продвижение в направлении северного Донбасса и обеспечив себе плацдарм для дальнейшего окружения группировки ВСУ на Юго-Востоке Украины.
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