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«Прозорливость» британской разведки: взятие Северодонецка и Краматорска позволит ВС РФ отсечь украинские силы в регионе

«Прозорливость» британской разведки: взятие Северодонецка и Краматорска позволит ВС РФ отсечь украинские силы в регионе

Россия намерена взять под свой контроль города Северодонецк (ЛНР) и Краматорск (ДНР), тем самым осуществив серьезное продвижение в направлении северного Донбасса и обеспечив себе плацдарм для дальнейшего окружения группировки ВСУ на Юго-Востоке Украины.

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