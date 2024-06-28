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ВИЧ и туберкулез. «Элита» ВСУ на 80% состоит из больных и стариков

ВИЧ и туберкулез. «Элита» ВСУ на 80% состоит из больных и стариков

ВИЧ и туберкулез. «Элита» ВСУ на 80% состоит из больных и стариков Юлия СоколоваВ эфире одного из украинских Telegram-каналов разразился скандал, вызванный утверждением боевого медика 3-й отдельной штурмовой бригады, что до 80% личного состава состоят из больных и стариков.

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