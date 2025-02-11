Новой школе в Серебряном берегу присвоят номер 155. Ее здание еще не построено, но власти уже начали создавать соответствующее бюджетное учреждение.
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Новой школе в Серебряном берегу присвоят номер 155. Ее здание еще не построено, но власти уже начали создавать соответствующее бюджетное учреждение.