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В Забайкальске начали строить участок дороги к госгранице

В Забайкальске начали строить участок дороги к госгранице

Строительство нового участка федеральной трассы А-350 в Забайкальском крае набирает обороты. Этот участок протяженностью около двух километров соединяет город Забайкальск с Международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП), который является одним из крупнейших на российско-китайской границе.

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