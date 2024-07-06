В Забайкальске начали строить участок дороги к госгранице

Строительство нового участка федеральной трассы А-350 в Забайкальском крае набирает обороты. Этот участок протяженностью около двух километров соединяет город Забайкальск с Международным автомобильным пунктом пропуска (МАПП), который является одним из крупнейших на российско-китайской границе.