Как сохранить чеснок свежим до нового урожая

Чеснок — это одна из самых популярных приправ и ингредиентов во многих кулинарных блюдах. Однако чтобы наслаждаться свежим и ароматным чесноком в течение всего года, необходимо правильно сохранять его до нового урожая.
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