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Министр обороны Белоусов пригласил КНДР на парад Победы 9 мая

Министр обороны Белоусов пригласил КНДР на парад Победы 9 мая

Российский министр обороны Андрей Белоусов во время визита в Северную Корею и встречи с ее лидером Ким Чен Ыном вручил ему приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы 9 мая подразделение военных КНДР, передает ТАСС.

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