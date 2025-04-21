Повышение квалификации педагогов будет возможно только в госучреждениях

Закон о допустимости переподготовки и повышения квалификации педагогов только в государственных организациях подписал президент России Владимир Путин, соответствующий документ опубликован 21 апреля на официальном портале правовой информации.
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