Путин поздравил президента Туркмении с днём рождения

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днём рождения. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что в нашей стране Бердымухамедова знают как последовательного сторонника развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном.