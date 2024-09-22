Путин поздравил президента Туркмении с днём рождения

Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днём рождения. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства отметил, что в нашей стране Бердымухамедова знают как последовательного сторонника развития отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии