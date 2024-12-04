Выкуп Seven & I менеджментом на $60 млрд будет включать IPO активов в США

Предлагаемый выкуп Seven & i Holdings Co. менеджментом компании на сумму 9 трлн йен ($60 млрд) будет включать планы по первичному публичному размещению акций североамериканского бизнеса для облегчения финансовых проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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