Выкуп Seven & I менеджментом на $60 млрд будет включать IPO активов в США

Предлагаемый выкуп Seven & i Holdings Co. менеджментом компании на сумму 9 трлн йен ($60 млрд) будет включать планы по первичному публичному размещению акций североамериканского бизнеса для облегчения финансовых проблем, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.