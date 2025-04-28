Военкор заявил о начале освобождения Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на данные группировки войск «Днепр» сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
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