Новая схем развода пенсионеров: Как приезжий накалыват пенсионеров на большие суммы за установку Windows и MS Office

Avia.pro - СМИ «У вас видите, ошибка. Надо устранять»: Краснодарский "специалист": приезжий мастер "переустановил" Windows и MS Office пенсионеру за 63 тысячи рублей "Железо у вас слабое, а я — сильный мастер" Старый добрый способ наживы на пожилых людях снова в деле! В Краснодаре один находчивый приезжий "айтишник" с бородой решил, что переустановка Windows — это искусство, за которое можно взять сумму, сравнимую с квартальной пенсией.