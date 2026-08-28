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Регион 29

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Архангельская область может войти в число походных регионов России в 2027 году

Архангельская область может войти в число походных регионов России в 2027 году

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс по определению походных регионов на 2027 год. Он проходит в рамках программы молодежного туризма «Больше, чем путешествие».

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