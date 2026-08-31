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Царьград

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Просьба «потерпеть» вне закона: с 1 октября меняются правила лечения зубов

Просьба «потерпеть» вне закона: с 1 октября меняются правила лечения зубов

В стоматологических клиниках вводят запрет на боль.С 1 октября 2026 года в силу вступают обновлённые правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.

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