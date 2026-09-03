Путин назвал Индонезию ключевым партнёром России в Юго-Восточной Азии

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто во Владивостоке 3 сентября 2026 года назвал Индонезию одним из ключевых партнёров России в Юго-Восточной Азии.
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