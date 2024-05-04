Ландо Норрис заявил, что McLaren ошиблась в выборе настроек

Ландо Норрис заявил, что McLaren ошиблась в выборе настроекMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис считает, что вместе с командой ошибся в выборе настроек между спринтом и основной квалификацией Гран При Майами.
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