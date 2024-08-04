Чем полезны кабачки

Специалист рассказал о пользе кабачков. Если вам предлагают кабачки, стоит принять предложение. Эти овощи полезны для здоровья и могут помочь сохранить стройную фигуру, утверждает Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии