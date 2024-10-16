Как учреждения культуры Москвы помогают жителям Донбасса

В приграничных регионах также выступают артисты культбригады Москонцерта В поддержке Вооруженных сил РФ во время проведения СВО принимают активное участие департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения.
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