Сальдо объяснил, какие четыре области Украины являются «абсолютной Россией»

Автор: Анастасия Мишкина Фото с Telegram-канала Сальдо 20 февраля 2024, 04:48 — Общественная служба новостей — ОСН Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал четыре области восточной Украины «абсолютной Россией».
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