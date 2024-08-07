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В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Житель Набережных Челнов был осужден за угрозу убийством собственных детей. По версии следствия, конфликт начался в мае 2024 года, когда отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил двух своих дочерей помочь его младшему брату с домашним заданием.

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