В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Житель Набережных Челнов был осужден за угрозу убийством собственных детей. По версии следствия, конфликт начался в мае 2024 года, когда отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил двух своих дочерей помочь его младшему брату с домашним заданием.