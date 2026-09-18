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Русская весна

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В Польше скандал: Навроцкий готов «пожертвовать» частью польской территории

В Польше скандал: Навроцкий готов «пожертвовать» частью польской территории

Навроцкий готов «пожертвовать» частью польской территории. Во время выступления во Влодаве по случаю 87-й годовщины советского вторжения в Польшу Навроцкий заявил: «Мы — народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу.

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