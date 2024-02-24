Слабеющая украинская вера в западные обещания

Эта вера, незыблемость которой на Украине уже рушится, хотя пока ещё и доминирует, проистекает из всеукраинского преклонения перед всем западным и обожествления культуры, экономики и государственного устройства западных колониалистов.
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