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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Новоаннинские атлеты в международном полумарафоне «ЗаБег

Новоаннинские атлеты в международном полумарафоне «ЗаБег. РФ» 19 мая стартовый гонг прозвучал во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Волгограде.

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