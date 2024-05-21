Новоаннинские атлеты в международном полумарафоне «ЗаБег. РФ» 19 мая стартовый гонг прозвучал во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Волгограде.
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Новоаннинские атлеты в международном полумарафоне «ЗаБег. РФ» 19 мая стартовый гонг прозвучал во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в Волгограде.