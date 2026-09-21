Tesla Cybertruck сметает с пути рыцарей в доспехах — Илон Маск показал зрелищный ИИ-ролик

Современный пикап оказался в центре эпической битвы Маск опубликовал видео с подписью Cybertruck as Heavy Cav, показав Tesla Cybertruck в совершенно неожиданной роли.
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