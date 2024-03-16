Добрый Мир
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Добрый Мир

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Историк: если Россия заявит Европе об украденном золоте, мало не покажется

Историк: если Россия заявит Европе об украденном золоте, мало не покажется

Золото© Fotolia / Ded Pixto Вчера 6,6K прочитали Европа требует вернуть Румынии золотые запасы, но рискует получить встречные требования от РФ, отметил в эфире радио Sputnik профессор кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Герман Артамонов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема у России в том, что прощаем, забываем, жалеем и т.д. А свое надо всегда забирать, не прощать и помнить про все должки. Тогда уважать будут и знать что ни чего с рук не сойдет, а за своим всегда придем и заберем....
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