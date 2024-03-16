Историк: если Россия заявит Европе об украденном золоте, мало не покажется

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема у России в том, что прощаем, забываем, жалеем и т.д. А свое надо всегда забирать, не прощать и помнить про все должки. Тогда уважать будут и знать что ни чего с рук не сойдет, а за своим всегда придем и заберем....