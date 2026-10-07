Вице-президент США: Нам нужны конкретные ядерные уступки от Ирана

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил с заявлением, в котором обозначил ключевое условие для прекращения продолжающегося уже семь месяцев конфликта с Ираном.
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