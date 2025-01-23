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Юго-Восточный Курьер

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Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков

Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков

Марк Варшавер станет президентом учреждения Должность художественного руководителя Московского академического театра «Ленком Марка Захарова» займет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, а директор театра Марк Варшавер станет президентом учреждения.

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