Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков

Марк Варшавер станет президентом учреждения Должность художественного руководителя Московского академического театра «Ленком Марка Захарова» займет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков, а директор театра Марк Варшавер станет президентом учреждения.
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