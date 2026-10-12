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За рулем

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Французы показали конкурента Porsche 911

Французы показали конкурента Porsche 911

Новый электрический GT дебютирует на Парижском автосалоне 12 октября, но официальные фото «засветили» за сутки до премьеры.

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