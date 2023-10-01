Электрички переходят на «зимнее» расписание в Новосибирске со 2 октября

В Западном направлении: – уже с 1 октября ежедневные электрички №6347/6348, курсирующие из Новосибирской области в Омскую по маршруту «Татарская – Колония – Татарская» будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям; – со 2 октября электричка №6320 «Дупленская – Новосибирск» не будет курсировать на участке от Дупленской до Коченево; – с 28 октября отменяется электричка №6364 Коченево – Новосибирск.